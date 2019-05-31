國際財經

外電引述消息人士稱，亞馬遜有興趣向T-Mobile US與Sprint收購手機預付卡Boost業務。

報道沒有提及亞馬遜購買流動通訊業務的理由。據悉，亞馬遜有興趣購買Boost，是因為T-Mobile同意與買家簽訂為期6年的批發協議。此外，亞馬遜也有興趣購買兩間流動通訊商擬售的頻譜。

亞馬遜拒評上述消息。T-Mobile與Sprint未有回應查詢。

T-Mobile與Sprint為了釋除司法部對合併建議引發壟斷的疑慮，提議出售Boost業務。