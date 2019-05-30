國際財經

美國總統特朗普表示，美國在與中國的貿易談判中表現良好，北京希望與華盛頓達成協議，他的言論紓緩外界對貿易戰憂慮，美國10年期債息一度回升，與3個月期的孳息曲線倒掛幅度呈現收窄，投資者對經濟衰退的擔憂降溫，金融市場風險胃納亦隨之增加，歐美股市周四齊反彈，道指一度漲92點，高見25218點。美元先升後反覆靠穩，油價續受需求憂慮困擾而受壓，紐約期油曾瀉逾4%。

10年期債息回升 倒掛縮減

道指高開後窄幅爭持，曾倒跌59點，盤中低見25066點，收市回升43點或0.17%，報25169點；標指漲0.21%，收報2788點；納指上揚0.27%，收報7567點。晶片股英特爾股價彈高1.13%；不過，油股雪佛龍倒退1.19%，金融股摩根大通都回落1.07%。

歐股從兩個半月低位反彈，英法德股市升幅介乎0.46%至0.54%。亞股隨周三美股偏軟，日股跌0.29%。

美國副總統彭斯周四訪問加拿大，與總理杜魯多會面。彭斯表示，特朗普可能在出席下月二十國集團日本大阪峰會時，與中國國家主席習近平會面，將要求對方釋放在中國被關押的加拿大人，但彭斯沒有提及特朗普與習近平會否磋商貿易協議。

美國10年期債息周三曾跌至2.21厘的20個月低位，周四一度彈升到2.283厘，與3個月期債息的差距也從15個基點，收窄到約10個基點。不過，10年期債息尾段仍然下滑至2.216厘水平，跌4.8個基點，與3個月期債息的差距仍維持在約15個基點。

美滙指數反覆，尾段微升0.02%，報98.16。避險意欲緩和，促使紐約8月期金初段跌至每盎斯1279.2美元的一周低位，收市反彈到1292.4美元，升0.5%。

油價持續受需求憂慮困擾，布蘭特8月期油收市跌4.1%，每桶報65.07美元，紐約7月期油初段上升，收市跟隨布蘭特回落3.8%，每桶報56.59美元。

數據方面，美國今年首季經濟增長輕微向下修訂0.1%，從3.2%降至3.1%，但是仍然遠高於去年第四季的2.2%。

不過，消費開支增長雖然從1.2%提高至1.3%，但仍然是一年來最低，而且不計食物和能源的核心個人消費開支平減指數（PCE）的增幅從1.3%下調至1%，反映通脹壓力仍然疲弱，意味聯儲局有更大減息空間。利率期貨市場最新預測，明年1月前會減息兩次。

全國房屋建築商協會（NAR）的待完成房屋交易指數在4月按月跌1.5%，分析師本來預期輕微上升；按年計算，指數挫2%，是連續第16個月向下。另外，首次申領失業救濟人數上周增加3000人，報21.5萬人，符合市場預期。