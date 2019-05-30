國際財經

美國第一季GDP增長3.1%，略優於市場預期，加上市場對聯儲局今年內減息的憧憬升溫，早段一度支持美股溫和反彈，但全球經濟增長前景與中美經貿關係仍是市場焦點，美國國債孳息率維持在2017年以來的最低水平，加上油價大幅下滑，投資者偏向審慎，道指尾段反覆回軟，並下試盤中低位。

截至本港時間凌晨約2時41分，道指報25086點，跌40點或0.16%，稍早時曾低見25070點，跌幅為55點，早段則一度漲92點，高位觸及25218點；標普500指數最新報2778點，回落4點或0.15%；納指報7531點，下滑15點或0.21%。

美股本周持續震盪，國債孳息率下降，表明投資者對市場前景的不確定性愈來愈感到擔憂，10年期美債孳息最新回落至2.229厘，下跌3.5個基點。此外，中國或停止稀土礦物出口的可能，以及歐盟談判未取得進展的現狀，令國際經貿關係更加緊張。

分析指出，目前歐美各自面臨困境，雙方達成經貿協定的希望很低。美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克10個月前達成了了玫瑰園休戰，旨在為談判掃清障礙，但目前這些談判幾乎沒有顯示任何有意義進展的跡象。

特朗普政府與歐盟各國圍繞伊朗核協議前途命運的鬥爭再度升級。德國、英國和法國成立一家金融機構，以便與伊朗經貿往來時免受美國制裁，而美國則威脅採取懲罰措施。

數據方面，美國4月待完成房屋銷售指數按月下跌1.5%，市場預期上升0.5%；按年上升0.4%，為一年來首錄升幅，顯示有回穩迹象，預期為上升0.1%。另外，美國首季實際GDP修正值年化季率增長3.1%，略高於預期3%，初值為增長3.2%。雖然第一季出口和庫存累積波動造成的暫時性刺激因素消退，經濟活動放緩，工業產出、耐用品訂單、零售和房屋銷售下降，但勞動市場保持穩健將支撐經濟增速。

儲局年內減息概率升至82%

金融市場的動盪加大了投資者對美國聯儲局減息的預期，芝商所CME利率觀察工具Fed Watch顯示，聯儲局年內減息的機會率已升至82%，減息兩次及以上的機會率已從4月底的23.2%飆升至42.7%。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)周三就為未來可能減息勾勒出先決條件，指出若將來的數據顯示通脹持續低於聯儲局的2%目標，或者當全球經濟和金融市場出現實質的下行趨勢、並與局方的底線相左時的話，那麼，這些因素就會成為利率政策調整的考慮因素。他重申，美國經濟正處於良好狀況(in a good place)，局方現時的利率政策適當。

歐洲股市收市小幅度反彈，泛歐指數Stoxx 600報372，回升0.42%。英國富時100指數收報7218點，上升0.46%或32點；德國DAX指數收報11902點，進賬0.54%或64點；法國CAC 40指數收報5248點，上漲0.51%或26點；意大利富時MIB指數收報19947點，回落0.26%或52點。

ICE美滙指數現時持平，報98.14。紐約期油收市急滑3.8%，報每桶56.59美元，為超過兩個月新低，盤中一度急挫超過4%。