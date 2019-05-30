國際財經

歐洲股市周四收市小幅度反彈，泛歐指數Stoxx 600報372，回升0.42%，收復上一日急挫1.43%的部分失地。歐洲投資者仍在評估中美貿易戰可能惡化的影響，但趁低吸納盤帶動大市低位反彈。

英國富時100指數收報7218點，上升0.46%或32點；德國DAX指數收報11902點，進賬0.54%或64點；法國CAC 40指數收報5248點，上漲0.51%或26點；意大利富時MIB指數收報19947點，回落0.26%或52點；西班牙IBEX 35指數收報9157點，攀高0.85%或77點。