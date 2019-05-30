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加拿大電訊集團羅渣士通訊(Rogers Communications)副主席Philip Lind認為，加國應該禁止中國電訊設備供應商華為參與5G建設。

Lind指出，雖然華為可以提供較便宜的設備，而且技術較成熟，但它與中國政府關係過於密切，使用其設備將存在問題。

美國副總統彭斯周四抵達加拿大首都渥太華，與總理杜魯多會面，預料華為問題成為討論議題之一。華府一直指華為會受中國情報機關指令，在電訊設備內安裝「後門」，以取得用戶資料。華為否認有關指控。