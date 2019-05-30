國際財經

美國今日有多項重磅數據出爐，其中第一季國內生產總值(GDP)按季年率終值略勝預期，市場對經濟衰退的憂慮稍為減退，美股昨日大跌後，今日早段向好，但中美貿易戰走勢未明及孳息倒掛等因素仍限制美股漲幅。

截至本港時間晚上9時59分，道指報25197點，升70點或0.28%；標普500指數報2795點，升12點或0.46%；納指報7588點，漲41點或0.55%。

數據方面，美國第一季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長3.1%，低於初值的3.2%，略高於預期的3%。期內，核心PCE物價指數終值為上漲1%，低於初值及預期的1.3%，創3年來最低水平，並低於聯儲局2%的通脹目標。

另外，美國4月商品貿易賬逆差為721億美元，低於預期的727億美元，但高於前值714億美元。至於上周首次申領失業救濟人數21.5萬人，按周增加3000人，符合預期增至21.5萬人。

另外，美國稍後還會公布4月成屋簽約銷售，市場預期按年升0.1%。能源資訊局(EIA)稍後亦公布上周原油庫存，預料減少136萬桶。

中美貿易摩擦方面，外電引述知情人士透露，在中美兩國之間的貿易戰升級後，世界最大的大豆買家中國已暫停採購美國大豆。據稱，國有買家未收到繼續進行所謂善意採購的進一步指示，由於貿易談判未能達成協議，他們也預計不會有相關指示。

個股方面，雖然摩根士丹利調低蘋果目標價，但其股價仍升近0.8%。

油價反覆，紐約期油現時每桶報59.02美元，升0.21美元或0.36%；布蘭特期油則跌0.49美元或0.71%，每桶報68.96美元。