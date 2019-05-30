國際財經

5月18日澳洲聯邦大選中，現任總理莫里森(Scott Morrison)意外勝選，帶動澳元/美元在上周一(5月20日)早上從5個月低位0.6863急彈近60點。不過，澳洲儲備銀行在上周二(5月21日)公布5月貨幣政策會議紀要，當中就業指標顯示近期澳洲經濟前景好壞參半，若就業市埸未見持續改善，降息是很有可能的。此鴿派聲明限制澳元/美元繼續上漲，並使澳元/美元前一日的近50點升幅被蒸發。

其後澳元/美元在0.6860至0.6900之間窄幅波動，直至上周五(5月24日)因美滙指數在長周末前出現獲利回吐，澳元/美元趁機反彈，重奪0.6900關口，收市報0.6925，全周上升0.89%。

至於本周開始，澳元/美元雖因為欠缺經濟數據及全球貿易新動向而沒有太大波動，但中國鐵礦石期貨在周一(5月27日)大漲6%至近4年高位775人民幣，令澳元/美元一度受惠於大宗商品造好而升至半個月高位0.6935。即使昨天(5月29日)澳洲三年期公債收益率觸及歷史新低1.082%，澳元/美元短暫跌至0.6901後亦企穩0.6900水平，然後逐步回升至接近半月高位的0.6933位置。今晚20:30美國將公布第一季GDP，屆時或會對澳元/美元的方向有更明確的啟示。

技術分析方面，澳元/美元目前已升穿由4月17日高位0.7202延伸而下的下降趨勢線(日線圖上升通道頂部)，似乎有機會展開一輪技術反彈。若短期內能突破阻力0.6940，澳元/美元或可進一步反彈至0.6990/0.7000(從0.7202至0.6861下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至0.7040區域。不過，中美貿易戰有進一步升級跡象，而且市場預計今年下半年澳洲儲備銀行有2至3次減息機會，因此未來澳元反彈空間應較為有限，投资者仍不宜太過樂觀。

策略方面，早前於5月16日所定的沽盤已取消。短期待澳元/美元回落至0.6880-0.6860位置買入，上望0.6995，跌穿0.6820止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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