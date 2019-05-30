國際財經

中美貿易緊張關係沒有緩和跡象，市場憂慮將拖累經濟增長，影響投資氣氛，歐洲股市中段靠穩，但升幅明顯受到抑制。

截至本港時間傍晚6時12分，英國富時100指數報7214點，升28點或0.4%；德國DAX指數報11909點，升71點或0.61%；法國CAC 40指數報5243點，升21點或0.4%；意大利富時MIB指數報20080點，升80點或0.4%。

道指期貨暫報25190點，升81點。

中國再度就貿易戰警告美國，令市場憂慮中美貿易戰進一步升溫，中國外交部副部長張漢暉稍早表示，蓄意挑起貿易爭端形同「赤裸裸的經濟恐怖主義」，重申中國反對貿易戰，但亦不怕貿易戰，這種貿易衝突將對全球經濟發展和復甦造成嚴重的負面影響。

市場亦擔憂中國可能利用其主宰稀土供應的有利地位，作為在兩國貿易戰中討價還價的重要籌碼。而外電引述知情人士透露，世界最大的大豆買家中國，已暫停採購美國大豆，或令貿易戰進一步惡化。

分析指出，中美貿易戰沒有很快結束的跡象，而北京的言詞亦愈來愈強烈。不過，將於6月28日至29日在日本召開的二十國集團(G20)峰會有望給市場帶來安慰，美中有可能利用這一契機重新開始貿易談判。

另外，歐洲議會選舉結果令英國脫歐問題更為複雜，加上意大利財政問題惡化的憂慮重現，政治前景黯淡也抑制對歐洲股票的購買意欲，儘管企業獲利顯露企穩跡象。分析稱，歐洲出口導向型經濟易受貿易戰打壓下，投資者避免大動作押注股票。

油價昨日劇烈波動，一度跌至近3個月低位，今日走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報59.19美元，升0.38美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報69.36美元，跌0.09美元或0.13%。