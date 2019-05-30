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今日 10:54 國際財經

PIMCO:信貸市場面臨前所未有崩盤

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太平洋投資管理公司(PIMCO)警告，全球債市正在面臨前所未有的風險。

太平洋投資管理的美國核心策略首席投資官馬瑟(Scott Mather)接受外電訪問時指出，無論是規模、久期、信貸質量和流動性低下的程度，都印證着現時可能正處在一個風險水平最高的信貸市場中。信貸市場即將出現前所未見的崩盤。

投資環境愈來愈難，PIMCO建議在更謹慎、更多靈活性和流動性的地方追求孳息率。股市的回報率可能會下跌，而波動會增加，建議配置美債對沖風險，並偏好資產抵押證券和高質量公司債。

馬瑟解釋稱，相比於其他國家，美國國債是唯一的可以獲取大量資本收益的市場，但警告人們可能對美國經濟的增長前景過於樂觀。

PIMCO認為，發達經濟體有可能在5年以內出現經濟衰退，而在那之前，低通脹環境將使得全球經濟增長低迷。聯儲局漸離鷹派貨幣政策立場，有可能令資產估值大幅偏高，尤其是信貸資產。馬瑟表示，聯儲局大概是唯一能做到政策利率正常化的央行，在其他地方，基本上沒有什麼「貨幣彈藥」。

在市場展望中，PIMCO認為，高質量、增速穩定的美股，是目前最佳的股票選擇，但隨着資產估值上升，獲利空間也被壓縮。名義增長低下的環境，使盈利高而穩定、資產負債表靈活性較高的公司更具備優勢，因增長是稀缺資產。

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