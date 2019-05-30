國際財經

歐盟再度向意大利施壓，確認後者在削減債務上未能取得足夠進展，要求予以解釋，否則或面臨處分。

外電報道，歐盟委員會已去信意大利財長，表明意大利國債去年相當於國內生產總值1.3倍以上，違反歐盟規定的六成上限，而且未有按照要求削減債務。

歐盟促請意大利解釋債務惡化的原因，並要求周五(31日)之前作出回覆。

歐盟最快下周考慮意大利的回應，並研究就該國債務違反財務約章，是否啟動紀律處罰程序；處罰可能涉及罰款最多35億歐羅(306億港元)。