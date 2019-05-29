國際財經

美國商務部公布，裁定中國製的床褥與不鏽鋼啤酒桶，以低於合理價格在美國市場進行傾銷，因此會對兩款產品徵收初步反傾銷稅。

同時，華府對德國製造與墨西哥製造的不鏽鋼啤酒桶也徵收初步反傾銷稅。

根據公告，中國製不鏽鋼啤酒桶的初步反傾銷稅率是79.7%，而床褥的反傾銷稅率是1731%。

包括Serta Simmons Bedding與Tempur Sealy International在內的大部分美國床褥廠已請求豁免。American Keg則對外國不鏽鋼啤酒桶亦尋求豁免。