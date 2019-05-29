國際財經

美國飛機製造商波音(Boeing)行政總裁(CEO)米倫伯格(Dennis Muilenburg)接受CNBC電視台訪問時表示，他以個人身份向兩宗737 MAX機空難346個死者的家屬致歉。

他指出，對於空難感到難過，對於發生這個慘劇感到歉意，對於有關家庭失去至親感到痛心。

全球航空監管機構仍然下令737 MAX機停飛，以及研究出事原因。

米倫伯格指出，事件對波音的衝擊是歷來最嚴峻的。他較早時在紐約投資者研討會上表示，兩宗空難大大傷害了公眾對飛行空全的信心。