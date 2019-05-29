國際財經

中美貿易戰短期內難望平息，投資者愈發擔心全球經濟前景，美國3個月期與10年期債券孳息曲線不但再次倒掛，幅度更是金融海嘯以來最大。歐美股市全面下滑，道指周三一度急挫409點，失守25000點大關，低見25938點，市場避險情緒高漲，日圓一度受捧，黃金也借勢反彈，紐約期油則因憂慮需求疲弱而曾下挫3.8%。

道指收市仍跌221點或0.87%，報25126點，為連續第二個交易日下滑，並創下逾三個月收市新低；標指和納指開市後皆持續受壓，標指收市挫0.69%，報0.69%；納指回吐0.79%，收報7547點，兩個指數都創超過兩個月低位；對息口敏感的商業銀行股跌1.2%，金融股跌0.1%。科技股仍然受貿易問題拖累，跌0.6%，但費城半導體指數收市倒升0.41%。

長短債息差海嘯後最反常

美債10年期孳息持續偏軟，周三曾見2.209厘，再創19個月新低，而3個月期債息則靠穩在2.36厘，令兩者之間的倒掛幅度擴大至超過10個基點，為2007年以來最大，反映投資者極度看淡經濟前景。30年期孳息回落至2.637厘，為總統特朗普於2016年11月當選總統以來最低水平。孳息曲線倒掛意味經濟可能在不久將來陷入衰退。利率期貨最新數據顯示，聯儲局今年至少會減息一次以支持經濟。不過，美債10年期孳息尾段已倒升，重上2.264厘水平。

在歐洲，除貿易憂慮外，投資者還擔心意大利與歐盟的財政預算爭拗，泛歐STOXX 600指數跌至兩個半月低位，三大股市全部見紅，法股跌1.7%，德股和英股分別挫1.57%及1.15%。亞股亦廣泛下滑，MSCI亞太指數（不計日本）跌0.5%，日股低收1.2%。

憂經濟前景 紐油曾挫近4%

日圓受惠避險意欲升溫，兌美元曾升至兩周高，報109.15日圓，尾段報109.63日圓，倒跌0.24%；紐約期金升0.3%，每盎斯收報1281美元。美滙指數漲0.21%，報98.16，歐羅也抽高0.26%，兌1.1133美元。

油市投資者對需求前景的憂慮蓋過供應緊縮的影響，紐約期油最多下插3.8%，每桶低見56.88美元，收市報58.81，跌幅收窄至0.6%；布蘭特期油曾挫2.9%，至68.08美元，收市報69.45，回落0.9%。