國際財經

國際經貿緊張關係持續，且幾乎沒有迅速獲得解決的跡象，同時市場亦憂慮全球經濟增速放緩，美國10年期債息跌穿2.21厘水平，紐約期油價格下插超過3%，都令華爾街市場投資氣氛淡薄，美股持續下滑，三大指數中段都跌逾1%，道指跌幅一度超過400點，並插穿25000點關。

截至本港時間晚上約11時56分，道指報24966點，跌381點或1.50%，稍早時盤中低見24938點，跌幅達409點；標普500指數報2768點，跌34點或1.22%；納指報7509點，跌97點或1.29%。

個別股份方面，對貿易戰敏感的波音公司現時回落2.41%。油股、金融股和科技股齊受壓。油股雪佛龍倒退2.05%；金融股美國運通和高盛都下跌超過1.7%。FAANG股份之中，除蘋果跌幅只有0.87%外，其餘跌幅都超過1%至2%。道指成分股之中，跌幅最大的是強生，目前大瀉超過5%。

分析指出，隨着國際經貿關係持續緊張，投資者避險情緒日益高漲。宏觀經濟數據不斷弱化，進一步擴大市場對全球經濟衰退的擔憂。英國脫歐僵局、意大利與歐盟之間的緊張關係升級，也令全球經濟前景不明朗。

值得留意的是，美國國債孳息率倒掛現象嚴重，令人擔憂經濟衰退正在迫近。美國10年期國債孳息率與3個月期孳息率差已擴大到-13個基點，降至2007年以來的最低水平。目前，美國10年期國債孳息率大跌5.2個基點，跌至2.2120厘，盤中低見2.2090厘，創20個月新低，意味市場愈益憂慮衰退逼近。

G Plus Economics公司首席經濟學家Lena Komileva表示，美國國債孳息率下降，表明不確定性因素正在增大。

聯儲局12月減息概率逾86%

另外，周四和周五將有大量經濟數據公布，投資者將依據這些數據，以判斷美國聯儲局貨幣政策路徑的最新安排。聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局今年9月減息機會達60.6%，10月機會為71.2%，12月為86.2%，而2020年1月更達90.3%。

歐股向下，英國富時100指數報7185點，跌83點或1.15%；德國DAX指數報11837點，跌189點或1.57%；法國CAC 40指數報5222點，跌90點或1.70%；意大利富時MIB指數報19999點，跌261點或1.29%。

油價亦下挫，紐約期油現時每桶報57.21美元，跌1.93美元或3.26%；布蘭特期油則跌1.42美元或2.03%，每桶報68.69美元。