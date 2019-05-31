即巿股評 港股直擊 國際財經

全球債市狂歡，迅間由歐洲擴散至美國，並蔓延到亞太區。

歐洲債市周二(28日)價格集體上漲，導致德國10年期債息逼近2016年7月11日谷底的負0.17厘，希臘、西班牙等國的10年期債息也相繼錄得歷史新低。美債在假期後於周二復市顯著走高，10年期債息觸及2017年9月以來最低的2.267厘，昨天於亞洲時段進一步跌至2.235厘；而澳洲10年期債息亦曾失守央行政策利率水平1.5厘，為自2015年1月迄今第一次，紐西蘭10年期債息則見1.719厘，是最少34年的新低。

各國國債受捧，主要是市場Risk Off情緒所致，從中美貿易戰劍拔弩張，科技股回落拖累美市掉頭向下，到英國首相文翠珊終抵不住壓力辭職令脫歐進程倍添變數，以至意大利和歐盟之間的財政預算爭拗等等，都促使資金轉投避險資產。

由環球17種對風險胃納敏感資產變動編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近期下滑至1月14日後低位31.4182，再度考驗過去一年多來的長方形底部(約30水平)支持，惟沒有轉升跡象，代表Risk Off情緒愈趨高漲，債券作為重量級避險資產，短期內預料將繼續獲得青睞，其中以美國國債最受捧。

美國10年期債息近月一直下行，而3個月債息周二卻略見回升，令債息兩個月間第三次呈倒掛，孳息差距更逐漸擴大；由息差推算，美國明年4月出現衰退的機率已經達27.5%，為2008年金融海嘯以來新高。

隨着經濟增長放緩(甚至衰退)的不明朗因素浮現，投資者愈來愈期待美國聯儲局減息刺激經濟，並且不止減一次。美國聯邦基金利率期貨價格走勢顯示，交易員估計今年底時利率區間上限降至2厘的可能性達40%以上，即有接近一半機會於未來數月下調利率兩次(假設每次0.25厘)，而減息3次概率也持續增加。

儘管聯儲局上周公布的5月議息會議紀錄中再一次顯示，官員們一致同意利率在一段時間內不會有任何變動，但美債市場如今搶先發出訊號，10年期債息罕有地低於聯邦基金目標利率上限，期貨數據又反映2019年內需要減息，聯儲局「放水」與否，以及效果能不能達到總統特朗普早前所言般，可刺激GDP增長和股市大幅上升，將成為市場焦點。

當然，對於投資者來說，美國經濟衰退似近還遠，並非目前最需要關心的問題，相反，「眾地莫企」，現階段更不宜盲目湧向炒得火熱的美國債市。附【圖】所見，美國10年期債息已較其過去52周平均值低約2.5個標準差，以1987年後的數據統計，每逢讀數挫至顯示債市嚴重超買時，債息普遍會反彈；另一方面，債息現在觸及超過30年下降軌的關鍵支持位，不排除將出現短線技術反彈。換句話說，近期急升的債價，有機會迎來一次顯著調整。

信報投資研究部

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