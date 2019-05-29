國際財經

市場仍受中美貿易摩擦及英國脫歐等不確定性影響，避險氣氛濃厚，美股早段走低，道指跌逾200點。另外，油價表現亦見疲軟，紐油插逾2%。

截至本港時間晚上9時58分，道指報25130點，下滑217點或0.86%；標普500指數報2781點，跌21點或0.75%；納指報7544點，跌63點或0.83%。

華為就美國禁令提出訴訟，要求美國法院宣布禁令違憲並禁執行，稱禁令是典型的剝奪公權法案，違反正當程序。中方亦指摘美國切斷華為的美國供應商做法，是濫用世界貿易組織(WTO)的國家安全豁免。

美國方面亦持續對華為施壓，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受霍士財經網訪問時指出，華為與中國共產黨密不可分的關係，對美國在經濟及國安形成威脅。蓬佩奧直言，華為是中國政府的工具，聽命於北京。美國的企業與政府合作，遵守法律，而且總統不能直接指揮美國私人公司，但中國就非常不同，他們按另一套規則運作。

數據方面，美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布，截至5月24日當周，美國抵押貸款申請指數跌3.3%，此前一周升2.4%。

個股方面，外電報道，波音已經告知印度廉航香料航空(SpiceJet)，被禁飛的737 MAX型號客機將於7月恢復飛行，但其股價早段仍跌超過1%。

油價下挫，紐約期油現時每桶報57.52美元，跌1.62美元或2.74%；布蘭特期油則跌1.45美元或2.07%，報每桶68.66美元。