國際財經 即巿股評

上周三(5月22日)加拿大公布的3月核心零售銷售大超預期，美元/加元短時間內急跌近40點至逾一個月低位1.3355，但其後公布的美國當周EIA原油庫存高於預期，使美元/加元開始回升。直至上周四(5月23日)美國公布5月Markit製造業PMI低於預期，美匯指數受壓，而美元/加元亦因此未能突破1.3500關口，最高升至一周高位1.3499。同時，在美元多頭於長周末前鎖定獲利的平倉盤拖累下，美元/加元在上周末段一直輾轉下跌，上周最終跌0.2%於1.3434收市。

令人意外的是，本周二(5月28日)布倫特原油價格升至3日新高70.59美元時，美元/加元並沒有進一步下跌，反而呈現回升跡象，加上油價今日(5月29日)大幅回落，美元/加元目前已升破重要阻力1.3500至1個月高位1.3518。但美元/加元自4月下旬以來多次挑戰1.3500阻力區均受阻回落，故今日能否成功企穩1.3500之上將成關鍵。

值得留意的是，今晚加拿大央行將會在22:00公布利率決定，雖然投資者普遍預期加拿大央行將會維持利率於1.75%不變，但中美貿易緊張關係持續將會影響全球商品需求甚至供應鏈，加拿大央行對於下半年的經濟展望或會受此影響，令其貨幣政策聲明偏向鴿派。若然如此，美元/加元或有機會進一步向上挑戰1.3560甚至1.3600水平。

技術分析方面，美元/加元一直維持於周線圖的上升通道內波動，加上目前升破重要阻力區1.3500，後市有機會再度挑戰1.3600甚至去年12月高位1.3661水平。下方支持留意1.3450及1.3400水平。

交易策略方面，我們根據5月22日策略於1.3360買入的美元/加元買盤已於1.3480平倉，獲利120點。短期內待美元/加元升至1.3560-1.3580沽出，下望1.3410，升穿1.3605止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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