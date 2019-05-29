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今日 18:36 國際財經

歐股中段挫逾1% 道期跌逾150點

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中美貿易糾紛恐進一步升級，市場擔心中國或以限制稀土出口作反擊，加上美國10年期債息大幅下滑，歐洲股市中段挫逾1%。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7176點，跌92點或1.28%；德國DAX指數報11869點，挫157點或1.31%；法國CAC 40指數報5224點，跌88點或1.66%；意大利富時MIB指數報19996點，挫264點或1.3%。

道指期貨暫報25194點，跌175點。

中國電訊設備商華為就美國禁令提起訴訟，要求美國法院宣布禁令違憲並禁執行，稱該禁令是典型的剝奪公權法案，違反正當程序。中方亦指摘美國切斷華為的美國供應商做法，是濫用世界貿易組織(WTO)的國家安全豁免。

美國財政部發表半年度貿易夥伴滙率報告，沒有將中國列為貨幣操縱國，但繼續放在觀察名單。中國外交部表示，報告中關於中國沒有操縱滙率的結論，符合國際社會的共識，中方希望美方尊重客觀事實和市場規律，不要將滙率問題政治化。

數據方面，法國5月消費物價調和指數(HICP)按年升1.1%，低於預期的1.2%，亦為近兩年低位。德國5月經季節調整的失業人口意外增加6萬人至227.9萬人，預期則為減少8000人。

另外，歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐羅區銀行業今年產生的回報將下滑，並預計未來兩年只會緩慢回升。同時，他指出，意大利必須遵守歐盟預算規定，否則將會面臨借貸成本上升，恐使其經濟受到更大傷害。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報57.85美元，挫1.29美元或2.18%；倫敦布蘭特期油報68.73美元，挫1.38美元或1.97%。

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