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今日 18:01 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】戴定頭盔迎跌浪

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中美貿易戰呢幾日無咩消息，皆因特朗普訪問日本，日本首相安倍晉三氹到特朗普笑騎騎，但特朗普已經離開日本，今晚Twitter或會再有惹火言論針對中國。

美國總統特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農(Steve Bannon)又做「搞屎棍」，佢認為美國要禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，加大對中國貿易的打擊力度，因為這並非貿易戰，更是一場經濟戰。

班農呼籲美國要同中國打經濟戰，投資者睬佢都傻，隔晚道指早段曾升131點，大家立即趁高清倉，更匿埋美債避險，十年債息跌至20個月新低，美股掉頭下挫，收市挫237點收市。

美股走勢轉曳

美股指標標普五百指數亦曳，僅高過之前提及的2800關牛熊防守線兩點，更不幸的事，連防守力強的消費股都掟，上日美國日常消費品股指數收挫1.8%，明顯而家唔理好醜，總之就藥石亂投，咁就一定要提高警覺！

另一個好差的訊號是日圓，上周日圓企在110.67兌一美元，但市場突然避險升温，執筆時已升到109.2兌一美元，109又係一個好重要防守位，一旦隊穿好大機會引發金融市場人踩人。

從技術分析睇，標普五百指數形成頭肩頂，頸線就在2800關，現形勢不樂觀，睇怕今晚一開市就質穿2800關，按頭肩頂量度跌幅計要行154點，即要下試至2646點，比昨收市2802點，低5.5%。

巨浪即將刹埋身，又喺戴頭盔搵窿捐的時間，保守兼老套過句當然又喺增持現金，進取就正如先前所講，如果有SHORT咗美國費城半導體指數，就可以繼續揸住當水泡，因為美國唔準賣晶片比中國，晶片公司盤數實大鑊！

北水持續掟融創

另一方面，市場要錢唔要貨，要錢當然喺攬住美元，如果人行唔出手，人民幣會偏弱為主，對內房股不利，尤其融創(01918)，因為本月至今北水淨流走超過十億，加上受制十天線(33.56)，而過去兩年市帳率平均為1.6倍，現處1.64倍，屬偏高水平，可雞仔注博吓融創跌到去30蚊樓下，但升穿34.5元就要止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股已十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

 

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