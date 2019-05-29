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今日 16:35 國際財經

IATA料波音737 Max最快8月才復飛

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國際航空運輸協會(IATA)總裁朱利亞尼(Alexandre de Juniac)預期，波音737 MAX型號客機最快也要待至8月才能恢復飛行，而最終決定權在監管機構手上。

他表示，預計波音737 MAX客機於10至12周後才會復飛。IATA擬在5至7周內與航空公司、監管機構和製造商組織一次峰會，討論737 MAX恢復飛行所需的條件。

較早前有報道指出，波音已經告知印度廉航香料航空(SpiceJet)，737 MAX型號客機將於7月復飛。

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