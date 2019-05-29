國際財經

美國財政部將新加坡列入滙率操作國觀察名單，新加坡金管局回應稱，不會為了獲得出口優勢或實現經常項目盈餘而操縱滙率。

金管局稱，新加坡貨幣政策框架一直以來都旨在確保中期物價穩定，未來將繼續維持這種立場。當局強調，不論是以某一滙率水平還是利率水平為政策目標，央行都是為了將消費者物價通脹保持在穩定的低位。

金管局表示，不會也不能利用滙率水平來獲得出口優勢或實現經常項目盈餘，又說人為地壓低新加坡元滙率會導致通脹水平大幅上升，違背金管局維持物價穩定的目標。