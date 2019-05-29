國際財經

中美貿易糾紛有進一步升級風險，市場擔心中國或以禁止稀土出口作為反擊措施，加上美國10年期債息大幅下滑，加深投資者對經濟衰退的疑慮，歐洲股市早段挫1%。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7202點，跌66點或0.92%；德國DAX指數報11897點，挫129點或1.08%；法國CAC 40指數報5235點，漲76點或1.45%；意大利富時MIB指數報20035點，挫225點或1.11%。

道指期貨暫報25211點，跌158點。

中國電訊設備商華為就美國禁令提起訴訟，要求美國法院宣布禁令違憲並禁執行，稱該禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。中方亦指摘美國切斷華為的美國供應商做法，是濫用世界貿易組織(WTO)的國家安全豁免。

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter發文，表示據他所知，中國正認真考慮限制稀土出口到美國，而未來也可能採取其他措施反制美國。

至於美國總統特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農(Steve Bannon)表示，特朗普應當禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，進而強化貿易戰的打擊力度。他認為，如果美方切斷資本市場准入、切斷技術獲取渠道，中方就會立即屈服。

美國在最新一份貿易對手的貨幣操作評估報告中，未把中國列為貨幣操控國家，但將北京列為須密切注視其貨幣操作的國家。

英國脫歐進程不理想，英國首相文翠珊將於下月7日離職，多名角逐保守黨黨魁的人士曾表示，將與歐盟重啟脫歐談判。不過，歐盟委員會主席容克強調，歐盟不會與英國重新磋商已經達成的脫歐協議。分析指出，英國「硬脫歐」風險升溫，英國前景變得更加複雜

全球經濟可能放緩，石油需求增長受壓，拖低油價。紐約原油期貨現時每桶報58.34美元，挫0.8美元或1.35%；倫敦布蘭特期油報69.37美元，挫0.74美元或1.06%。

加拿大央行稍後將公布議息結果，市場預料利率維持於1.75厘不變。