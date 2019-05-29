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今日 14:58 國際財經

日股挫1.2% 觸及兩周低

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中美貿易緊張情況持續，更有分析擔心中國或以禁止稀土出口作為反擊措施，或使兩國貿易糾紛進一步升級，亞太區股市下滑。

圍繞貿易戰及其對全球經濟增長影響的擔憂，帶動全球和日本當地債券上漲，以及金融類股和出口類股下跌，拖累日本股市收挫逾1%，終止連續兩日的升勢，並觸及兩周的新低。日經平均指數收報21003點，挫256點或1.21%。

南韓股市亦跌逾1%，南韓首爾綜合指數收報2023點，挫25點或1.25%。

澳洲股市走低，澳洲普通股指數收報6536點，跌43點或0.67%。

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