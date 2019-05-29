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今日 12:04 中國財經 國際財經

星展:台灣較南韓易受技術戰衝擊

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星展認為，台灣較南韓更容易受到技術戰的影響。

星展銀行經濟學家發表研究報告指出，中美科技戰會干擾區域的電子供應鏈，台灣和南韓將因此受傷害，兩地的電子公司需要設法實現供應鏈多元化。但報告表示，相信南韓相對準備較充分。

目前，台灣和南韓是中國電機和設備進口的兩大來源，分別佔22%和19%。至於其佔各自GDP的比例，台灣高達19%，南韓為6%。就華為供應商而言，名單上的台灣企業多於南韓企業。

不過，隨着全球消費者用其他國家的替代品取代中國電子產品，這可能使南韓和台灣受益。

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