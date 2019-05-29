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今日 11:34 國際財經

通用擬在美打造電動車充電網

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通用汽車(GM)計劃，在全美建設數千個電動汽車充電站，是其大型電動汽車充電網絡的一部分。

通用汽車將與美國最大建築商Bechtel合作，在全美各地建造數千個電動汽車快速充電站。這意味通用將正式與特斯拉(Tesla)展開競爭，後者已經在全球打造了龐大的充電站網絡。

通用汽車將提供有關充電器所在位置的數據和專業知識，而Bechtel則將為充電站提供工程、建造和許可方面的專業知識。但這兩家公司都不打算在這個項目上投資，將成立一家獨立的公司來打造這個充電網絡，並邀請外部公司投資。

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