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今日 10:23 國際財經

委國近4年首公布GDP 去年第三季跌22.5%

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委內瑞拉央行公布，去年第三季國內生產總值(GDP)按年大跌22.5%。

委內瑞拉總統馬杜羅政府2015年停止公布經濟指標。今次是該國近4年來首次公布官方經濟數據，但未提供2018年全年數據。

數據顯示，去年，委內瑞拉石油出口收益從2017年的315億美元跌至298億美元。

今年4月，委國的月度通脹率按月為33.8%，2018年全年通脹率高達130060%。上述數字均低於由反對派控制的國會所提供的數據。

國會則公布，4月月度通脹率按月為44.7%，2018年全年通脹率為1700000%。

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