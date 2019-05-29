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大摩指債市亮紅燈 經濟或陷衰退



摩根士丹利美股策略師威爾遜(Michael Wilson)認為，美股與美國經濟正在惡化，無論是貿易爭拗或經濟數據，均揭示經濟及企業利潤存在下行風險。他指美債息已亮起紅燈，投資者關注經濟或陷入衰退的風險。

美國未列中國為貨幣操控國

美國在最新貨幣操作評估報告中，未把中國列為貨幣操控國家，但是將北京與另外8個國家列為須密切注視其貨幣操作的國家。

發改委:秉持開放方針推動稀土業發展



內地傳媒引述發改委稱，若有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於打壓中國發展，相信中國人民不會高興。另外，《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，稱中國正認真考慮限制稀土出口到美國。

班農促特朗普全力以赴與中國打貿戰



美國總統特朗普前顧問、「極右國師」班農稱，應禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，華府應全力以赴與中國打貿易戰。

債息下滑惹衰退疑慮 道指收市倒插237點



美國消費信心指數勝預期，加上支付行業併購消息推高科技股，道指早段曾升131點；但中美貿戰陰霾未散，美國10年期債息大幅下滑，加深市場對經濟衰退的疑慮，道指以近全日低位收市，挫237點或0.93%，單日高低位點數波幅達375點。標指跌0.84%。納指回落0.39%。英特爾下滑2.24%，美光(Micron)急挫3.12%，費城半導體指數回吐0.89%。高盛挫1.84%，摩根大通倒退1.08%。油股埃克森美孚回落2.01%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月消費者信心指數由4月的129.2升至134.1，高於預期130。標普Case-Shiller 20大城市樓價指數連續第12個月放緩，增長率從2月的0.2%縮至3月的0.1%。

￭ 美國10年期債息跌至2.261厘，創20個月最低，尾段報2.262厘，挫6.41個基點。

￭ 美滙指數尾段升0.33%，報97.94。美元兌歐羅升0.28%，兌英鎊漲0.21%。

￭ 紐約期金曾高見每盎斯1285.8美元，收市倒跌0.5%，每盎斯報1277.1美元。

￭ 紐約期油揚0.9%，每桶收報59.14美元。布蘭特期油收市持平報70.11美元。

￭ 支付系統營運商Global Payments與Total System Services宣布合併，涉及股份價值215億美元。

￭ 意大利因債務與歐盟陷入關係緊張，銀行股拖累歐股表現，英法德三大股市挫0.12%至0.44%。

￭ Gartner數據：華為第一季仍是全球第二大手機製造商，共售出5840萬部。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9217元，較周一紐約尾盤跌128點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27327點，較昨日恒指收市低水64點。

￭ ADR港股比例指數報27223點，較港收市低166點。

￭ 嘉華(00173)大埔嘉熙加推6號價單，共141個單位，扣除最高優惠後，折實呎價由16231至23907元，折實售價由474.7萬至1738.9萬元。

￭ 越秀地產(00123)落實收購兩項廣州地鐵房地產項目51%權益。

￭ 阿里影業(01060)全年虧蝕2.54億元人民幣，不派末期息。

￭ 裕華能源(02728)控股股東完成出售8.93億股，套現7052.87萬元。

￭ 華興資本(01911)擬用不超過3億元回購，由現金儲備及現金流撥付。

￭ 金山工業(00040)預期全年盈利按年大升。

￭ 小米(01810)旗下品牌Redmi發布首款旗艦手機K20 Pro。

￭ 房署：截至周二下午五時，新一期居屋及「白居二」派出申請表約共13.82萬份，當中約4.62萬份居屋綠表和9.2萬份居屋及白居二白表。