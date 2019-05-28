國際財經

加拿大國會周二通過發出傳票，要求不出席周二聽證會的Facebook(fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)，以及fb營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)，須按照傳喚出席由多國政客組成、討論大數據、私隱與民主問題的跨國大聽證會。

拒絕按傳喚參加聽證會的人士，可能會被指藐視國會而遭到拘留，但只有當朱克伯格與桑德伯格前往加拿大時，傳喚才能被執行。

國會在聽證會上擺放了兩張空椅以示不滿。加拿大國會議員指責兩人漠視全球立法機關。