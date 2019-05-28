國際財經

互聯網保安公司FireEye宣布，收購互聯網儀器商Verodin，涉及金額為2.5億美元(19.8億港元)。

FireEye指出，收購Verodin有助集團更能掌握互聯網保安設備的不足之處，強化應對市場變化的能力。

因應收購計劃，該公司調整第二季與年度業績預測，最新預期第二季每股盈利介乎收支平衡至2美仙，收入介乎2.13億至2.17億美元，賬單額2.07億至2.22億美元；年度每股盈利介乎收支12至16美仙，收入介乎8.9億至9億美元，賬單額9.35億至9.55億美元。