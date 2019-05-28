國際財經

美國消費信心指數勝預期，加上支付行業併購消息推高科技股，帶動美股長假期後復市高開，道指早段升131點，盤中高見25717點，但中美貿戰陰霾未散，美國10年期債息大幅下滑，加深市場對經濟衰退的疑慮，在日常消費品股和公用事業股領跌，晶片股、金融股和能源股普遍受壓之下，美股三大指數收市齊下滑，道指跌超過200點，也令單日高低位點數波幅高達375點。

道指收市跌237點或0.93%，報25347點，全日低位見25342點，跌幅達243點。標普500指數收報2802點，跌23點或0.84%，日常消費品股指數下滑1.81%。納指收報7607點，回落29點或0.39%。

個股方面，晶片股英特爾股價下滑2.24%，醫療保險股UnitedHealth則回落2.25%，齊為表現最差的兩隻道指成分股。費城半導體指數回吐0.89%，美光(Micron)急挫3.12%；不過，AMD此前宣布7月7日將推出7納米Ryzen 3000系列CPU，股價逆市抽高9.80%。金融股高盛下挫1.84%，摩根大通倒退1.08%。油股埃克森美孚回落2.01%。

另外，快意佳士拿(FCA)與雷諾(Renault)擬進行合併，如果成功合併將成為世界第三大汽車製造商，消息刺激快意佳士拿股價升7.24%。另外，將從本周五開啟國產Model 3預訂的特斯拉(Tesla)，股價則由升轉跌1.01%。至於發布最新款iPod touch的蘋果，股價微跌0.41%；計劃在法國裁員近千人的通用電氣(GE)，則回吐0.95%。

美國5月消費者信心指數由4月的129.2升至134.1，高於市場預期的130，未受中美貿易戰升溫影響。不過，有關貿易戰的消息抑制了股市升勢，美國總統特朗普早前表示，美國未準備與中國簽署貿易協定，更指可以持續增加中國貨關稅。特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農(Steve Bannon)表示，白宮應當禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，必須全力以赴，這不是貿易戰，而是經濟戰。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，表示據他所知，中國正認真考慮限制稀土出口到美國。

歐洲方面，在周末的歐洲議會大選中，意大利的疑歐派黨派表現良好，令意大利的擔憂情緒重新浮現，意大利銀行板塊普遍下跌，使歐洲市場承壓。意大利與歐盟之間的關係再次緊張，以及英國脫歐僵局，也抑制了投資者對風險資產的興趣。

歐股疲弱，英法德三大股市挫0.12%至0.44%。受惠中國股市及汽車股造好，日股收升0.4%，MSCI亞太指數（不計日本）上揚0.2%。

投資者擔心貿易糾紛損害美國經濟增長，促使10年期債息跌至2.261厘，創下2017年9月以來最低，尾段報2.262厘，挫6.41個基點。

美滙指數尾段升0.33%，報97.94。美元兌歐羅升0.28%，報1.1163美元，兌日圓偏軟報109.36。英國政局不穩，令英鎊受壓，尾段下滑0.21%，至1.2654美元。紐約期金價格最高曾見每盎斯1285.8美元，為1周以來最高，之後美元轉強，金價隨即回落，收市倒跌0.5%，每盎斯報1277.1美元。

布蘭特期油站穩在每桶70美元，收市持平報70.11美元。紐約期油上揚0.9%，每桶收報59.14美元。

美國會議局消費信心指數5月由129.2升至134. 1，為6個月來最高水平，也高於市場預期的132。另外，標普Case-Shiller 20大城市樓價指數連續第12個月增長放緩，增長率從2月的0.2%縮至3月的0.1%。按年計，指數上升2.7%，是2012年來最小的升幅。