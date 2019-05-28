國際財經

英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，英國若決定無協議脫離歐盟，無疑將是政治自殺。

在角逐保守黨黨魁與首相席位的多名參選者之中，侯俊偉是首位反對無協議脫歐的官員，此前數名參選者表示，不能排除無協議脫歐的可能性。

侯俊偉在《每日電訊報》撰文稱，英國國會不可能同意無協議脫歐，無協議脫歐只會觸發提前大選，是政治自殺行為。他相信，與歐盟重新商議脫歐協議是唯一出路，這也是他一旦當選保守黨黨魁後將要做的事。

侯俊偉在2016年脫歐公投時支持英國留在歐盟。