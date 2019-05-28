國際財經

美國消費信心指數勝預期，美股長假期後復市高開，道指一度升逾百點，但市場繼續關注國際經貿局勢的進展，晶片股、金融股、能源股和對貿易戰敏感的股份受壓，限制大市表現，標指早段率先輕微轉跌，道指步入中段也一度輕微倒跌。

截至本港時間晚上約11時42分，道指報25611點，升25點或0.10%；稍早時一度倒跌21點，低見25564點，而早段最多升131點，高位觸及25717點；標普500指數報2829點，升3點或0.12%，早段一度回落0.06%；納指現時報7665點，升28點或0.37%。

美國5月消費者信心指數由4月的129.2升至134.1，高於市場預期的130，未受中美貿易戰升溫影響。不過，有關貿易戰的消息抑制了股市升勢，美國總統特朗普早前表示，美國未準備與中國簽署貿易協定，更指可以持續增加中國貨關稅。特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農(Steve Bannon)表示，白宮應當禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，必須全力以赴，這不是貿易戰，而是經濟戰。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，表示據他所知，中國正認真考慮限制稀土出口到美國。

個股方面，晶片股英特爾股價下滑2.15%，暫時為表現最差的道指成分股，費城半導體指數則回吐0.23%，不過，AMD此前宣布7月7日將推出7納米Ryzen 3000系列CPU，股價現時抽高9.60%。金融股高盛下挫0.90%，摩根大通倒退0.41%。油股埃克森美孚下跌0.49%。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar都回落0.53%。

另外，快意佳士拿(FCA)與雷諾(Renault)擬進行合併，如果成功合併將成為世界第三大汽車製造商，消息刺激快意佳士拿股價升6.69%。另外，將從本周五開啟國產Model 3預訂的特斯拉(Tesla)，股價則由升轉跌0.24%。至於發布最新款iPod touch的蘋果，股價微升0.10%；計劃在法國裁員近千人的通用電氣(GE)，則回升0.85%。

歐洲方面，在周末的歐洲議會大選中，意大利的疑歐派黨派表現良好，令意大利的擔憂情緒重新浮現，意大利銀行板塊普遍下跌，使歐洲市場承壓。意大利與歐盟之間的關係再次緊張，以及英國脫歐僵局，也抑制了投資者對風險資產的興趣。

歐股個別發展，英國富時100指數報7280點，升2點或0.04%；德國DAX指數報12034點，跌36點或0.31%；法國CAC 40指數報5315點，跌20點或0.39%；意大利富時MIB指數報20250點，跌112點或0.55%。

避險情緒升溫，美國國庫券市場受捧，價格上揚，令到孳息下滑，10年期債息最新下跌4.66個基點，報2.28厘。美元兌一籃子主要貨幣滙價則上揚，ICE美滙指數現時回升0.24%，報97.85，歐羅下滑0.13%，倒守至1.1180美元。

油價個別發展，紐約期油造好，最新每桶報58.82美元，上揚0.19美元或0.32%。布蘭特期油每桶報69.93美元，回吐0.18美元或0.26%。