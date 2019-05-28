國際財經

美國消費信心指數勝預期，美股長假期後復市高開，但市場繼續關注國際經貿局勢的進展，限制大市表現，道指一度升逾百點，目前升幅收窄。

截至本港時間晚上11時03分，道指報25638點，升52點或0.21%；標普500指數報2831點，升4點或0.17%；納指報7664點，升27點或0.36%。

美國5月消費者信心指數由4月的129.2升至134.1，高於市場預期的130，未受中美貿易戰升溫影響。不過，有關貿易戰的消息抑制了股市升勢，美國總統特朗普早前表示，美國未準備與中國簽署貿易協定，更指可以持續增加中國貨關稅。

個股方面，快意佳士拿(FCA)與雷諾(Renault)擬進行合併，如果成功合併將成為世界第三大汽車製造商，消息刺激快意佳士拿股價升6.5%。另外，將從本周五開啟國產Model 3預訂的特斯拉(Tesla)，股價則由升轉跌0.29%。至於發布最新款iPod touch的蘋果，股價微升0.03%；計劃在法國裁員近千人的通用電氣(GE)，亦跌0.07%。

歐洲方面，在周末的歐洲議會大選中，意大利的疑歐派黨派表現良好，令意大利的擔憂情緒重新浮現，意大利銀行板塊普遍下跌，使歐洲市場承壓。意大利與歐盟之間的關係再次緊張，以及英國脫歐僵局，也抑制了投資者對風險資產的興趣。

歐股個別發展，英國富時100指數報7281點，升3點或0.05%；德國DAX指數報12033點，跌37點或0.31%；法國CAC 40指數報5315點，跌20點或0.39%；意大利富時MIB指數報20255點，跌107點或0.53%。