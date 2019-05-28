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今日 23:06 國際財經

貝索斯前妻麥肯齊承諾最少捐一半財產

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全球首富兼亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的前妻麥肯齊(MacKenzie Bezos)宣布，已簽署「捐獻承諾」(Giving Pledge)，承諾在有生之年或去世之後，將她350億美元資產中的一半，或至少170億美元(約1326億港元)，捐贈給慈善機構。

今年1月，54歲的貝索斯和48歲的麥肯齊，宣布結束25年婚姻。麥肯齊將保留亞馬遜股份的4%，當時價值近360億美元。

據悉，在離婚後不久，麥肯齊即簽署「捐獻承諾」，承諾捐獻資產的一半予慈善機構，貝索斯卻多年來一直拒絕簽署。

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