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路透報道，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)辦公室一名高級成員表示，莫斯科維奇不贊成使用金融制裁，作為強迫意大利執行歐盟預算規則的工具，但如果有必要，仍是一個選項。

意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)稍早表示，歐盟執委會可能對意大利處以30億歐羅罰款，因該國債務和結構性赤字水平不斷上升，違反歐盟規則。

不過，報道引述該位辦公室官員稱，莫斯科維奇一直認為，更傾向於對話，而非制裁。因為他認為如果程序進入到制裁階段，就是一種失敗。