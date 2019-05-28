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今日 21:58 國際財經

觀望經貿局勢 美股早段升逾百點

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美股昨日假期休市，今日復市後投資者繼續關注國際經貿局勢的進展，美股早段向好，道指升逾百點。

截至本港時間晚上9時58分，道指報25697點，漲111點或0.44%；標普500指數報2838點，升12點或0.43%；納指報7683點，上升46點或0.61%。

中美貿易談判重啟無期，一向言詞反覆的美國總統特朗普，上周才聲稱貿易戰很快會結束，他昨日舉行記者會時又突然改口風，指美國尚未準備好與中國達成貿易協議。

英國政局方面，有份角逐下任首相的外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，通過大選推動「硬脫歐」(無協議脫歐)將是「政治自殺」。如果能接替文翠珊擔任首相，將會爭取更多時間來敲定新的脫歐協議。

除了英國脫歐僵局外，意大利與歐盟之間的關係再次緊張，同樣抑制了投資者對風險資產的興趣。

數據方面，美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，3月樓價按月上漲0.1%，按年則上升4.9%。3月房價指數為273.4。

個股方面，快意佳士拿(FCA)昨日向雷諾(Renault)提出合併提案，合併後將產生全球第三大汽車製造商，帶動股價早段走高近8%。人造肉公司Beyond Meat亦漲逾5%，據早前報道，該公司將在美國之外建立生產工廠。

油價上揚，紐約期油現時每桶報59.08美元，升0.45美元或0.77%；布蘭特期油則微升0.01美元或0.01%，每桶報70.12美元。

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