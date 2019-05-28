國際財經

英國首相文翠珊(Theresa Mary May)在上周二(5月21日)提出新脫歐協議，並首次提出給議員第二次公投的選項，脫歐談判再現曙光，英鎊/美元在當晚一度反彈逾百點，並同時帶動歐羅/美元升逾40點至一周新高1.1185。不過，文翠珊解釋更多細節後市埸認為新協議只是重新包裝的舊協議，並沒有實質作用，英鎊/美元從高位大幅回落，拖累歐羅/美元的升幅亦蒸發近30點。

除了政局不確定外，上周四(5月23日)公布的歐羅區5月Markit製造業PMI亦低於預期，令歐羅/美元一度跌至兩年新低1.1103。直至當晚美國交易時段開始，美國三大股指大跌，美國5月Markit製造業PMI亦未能符合預期，歐羅/美元開始反彈。另外，上周五(5月24日) 文翠珊正式宣布於6月7日辭去保守黨黨魁及首相職務，市場對於新首相能否帶領英國走出脫歐困局存有疑惑，英鎊/美元一度大幅波動，最終在美元多頭在長周末前鎖定獲利的平倉盤帶動下展開反彈，而其他非美元主要貨幣亦同樣反彈。

歐洲議會大選方面，雖然傳統政黨大敗，對歐盟持反對態度的「疑歐派」席位亦有所增加，但官方預測綠黨及自由黨的席位大增，這意味致力強化歐盟的政黨仍守住了三分之二的席位。歐羅/美元在本周一(5月27日)進一步升至1.1212後再遇沽壓，今日曾回落至1.1170附近水平。

技術分析方面，日線圖顯示歐羅/美元目前已重新企穩支持位1.1180(2017年1月低點1.034至2018年2月高點1.2555大型上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，但是歐羅/美元仍然處於下降通道。此外，英國繼任首相的大熱人選約翰遜堅持硬脫歐立場，若其當選或會拖累歐羅/美元重新下跌至兩年低位1.1104，更甚者，下降通道的底部1.1000水平。本周投資者應留意周四(5月30日)公布的美國第一季GDP修正值，若數據仍表現良好，將會進一步施壓歐羅/美元。

交易策略方面，我們根據5月10日策略於1.1170買入的歐羅/美元買盤已於1.1130平倉，虧損40點。短期內待歐羅/美元回升至1.1200-1.1220區域沽出，下望1.1110，升穿1.1260止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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