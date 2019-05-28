國際財經

歐洲議會選舉塵埃落定，但市場關注中美貿易摩擦及英國脫歐亂局，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7271點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報12017點，跌53點或0.45%；法國CAC 40指數報5307點，跌29點或0.55%；意大利富時MIB指數報20131點，跌231點或1.14%。

道指期貨暫報25588點，跌32點。

歐洲議會選舉結果昨日出爐，兩大傳統中間親歐黨團流失大量議席，但大致仍抵住疑歐派的挑戰，整個親歐陣營仍控制多數席位。歐盟領袖將於周二在比利時布魯塞爾開會，討論選舉結果。同時，歐洲央行會議也是市場焦點，因為可能落實行長德拉吉的接班人選。

英國方面，外交大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，通過大選推動無協議脫歐將是政治自殺，並稱若能接替文翠珊擔任首相，他會爭取更多時間來敲定新的脫歐協議。

數據方面，歐羅區5月經濟景氣指數為105.1，優於預期的持平，中止10個月連降。英國4月購房抵押貸款批准宗數近4.3萬宗，為2017年2月以來最高，按年增長11.5%。德國6月GFK消費者信心指數跌至10.1，低於預期的10.4。

另外，美國今日稍後將公布5月諮詢會消費者信心指數，市場預期由129升至130。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報59.15美元，升0.52美元或0.89%；倫敦布蘭特期油報70.37美元，升0.26美元或0.37%。