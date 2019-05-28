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今日 16:59 國際財經

畢非德慈善午餐競價逾2700萬 創新高

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2019年度與「股神」畢非德共晉午餐的慈善拍賣，於美國西岸時間周日在eBay競投，不到兩天的時間，競投價已達350萬美元(約2730萬港元)，超過去年的成交價，並創下記錄。

畢非德由2000年開始拍賣與他共晉午餐的機會來為慈善機構籌款，今年是第20屆。是次競投將於當地時間5月31日晚上7時30分結束。至今共有13輪競價，叫價已達到350.01萬美元，超過去年最終成交價330.01萬美元，並打破此前19年的最高成交價紀錄，2012年和2016年均創下345.6789萬美元。

 

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