國際財經

2019年度與「股神」畢非德共晉午餐的慈善拍賣，於美國西岸時間周日在eBay競投，不到兩天的時間，競投價已達350萬美元(約2730萬港元)，超過去年的成交價，並創下記錄。

畢非德由2000年開始拍賣與他共晉午餐的機會來為慈善機構籌款，今年是第20屆。是次競投將於當地時間5月31日晚上7時30分結束。至今共有13輪競價，叫價已達到350.01萬美元，超過去年最終成交價330.01萬美元，並打破此前19年的最高成交價紀錄，2012年和2016年均創下345.6789萬美元。