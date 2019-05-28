國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，一旦雷諾(Renault)與快意佳士拿(FCA)合併後，法國政府在雷諾的持股將會自動被稀釋，但法方仍然須保護自己的利益和工作崗位。

勒梅爾接受外電訪問時指出，法國政府將要求上述兩間車廠就合併交易交出「4項保證」，包括保障法國就業崗位、確保法國在新公司董事會中有足夠多的席位、確保合併後的公司在電動汽車電池研發方面是一家領先的企業等。

勒梅爾證實，如果協議獲得通過，法國政府在雷諾的持股將從目前的15%降至7.5%。