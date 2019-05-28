國際財經

谷歌(Google)宣布將投資約6億歐羅(約52.68億港元)在芬蘭建立新數據中心，以達到母公司Alphabet目前大力投資伺服器的需求，增加大量資料的處理速度。

這是谷歌第二座位於芬蘭Hamina的數據中心。第一座數據中心是谷歌在2009年斥資8億歐羅改造而成，計及新的數據中心，谷歌在當地的總投資額增至14億歐羅。

谷歌分別在荷蘭、愛爾蘭和比利時設有其數據中心，據了解，芬蘭與其他北歐國家皆因該地區有大量水力發電系統，且氣候較為寒冷，可節省大量冷卻成本。