國際財經

歐洲議會選舉塵埃落定，親歐派政黨仍佔大多數，使投資者紓一口氣，但市場關注歐盟或下周研究意大利違反債務規定，加上中美貿易磨擦，以及英國脫歐亂局，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7302點，升24點或0.34%；德國DAX指數報12080點，升8點或0.07%；法國CAC 40指數報5339點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報20262點，跌100點或0.5%。

道指期貨暫報25655點，升35點。

歐洲議會選舉結果昨日出爐，兩大傳統中間親歐黨團流失大量議席，但大致仍抵住疑歐派的挑戰，整個親歐陣營仍控制多數席位。疑歐政黨續有進賬，而同屬親歐派的自由派及綠黨冒起，其中不少國家出現「綠色浪潮」。歐盟領袖將於周二在比利時布魯塞爾開會，討論選舉結果。同時，歐洲央行會議也是市場焦點，因為可能落實行長德拉吉接班人選。

貿易方面，歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，與美國的雙邊貿易談判有進展，但現時是時候華府作出決定，是否願意與歐盟一同刪除若干進口貨品關稅。

另外，外電引述消息人士稱，歐盟將於下周研究就意大利債務違反財務約章，是否向該國啟動紀律處罰程序，而涉及罰款最多35億歐羅。

主要產油國持續減產，但經濟疲弱為油市帶來壓力，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報58.92美元，升0.29美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報69.94美元，跌0.17美元或0.24%。

美國今日稍後將公布5月諮詢會消費者信心指數，市場預期由129升至130。