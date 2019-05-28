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今日 06:23 國際財經

加國啟動確認美墨加協議程序

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美國副總裁彭斯訪問加拿大3天前，渥太華政府開始確認《美墨加協議》的程序。

加國外長方慧蘭(Chrystia Freeland)周一向國會提交《方法與方式》法案，為確認替代《北美自由貿易協定》的《美墨加協議》啟動程序。

美國在5月17日放寬加拿大與墨西哥的鋼鋁關稅，解決了確認《美墨加協議》的主要障礙。彭斯將於5月30日訪問渥太華，與總理杜魯多會面，討論進一步確認《美墨加協議》的程序。

方慧蘭向記者表示，需盡快完成確認《美墨加協議》，但強調這不是加拿大單方面可完成的程序。

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