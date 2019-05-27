國際財經

歐洲議會選舉結果顯示，親歐派政黨仍佔大多數，加上快意佳士拿及雷諾擬合併，利好投資氣氛，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時26分，德國DAX指數報12054點，升43點或0.36%；法國CAC 40指數報5325點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報20506點，漲130點或0.64%。

道指期貨暫報25618點，跌2點。英國與美國今日為假期，兩地金融市場皆休市。

美國總統特朗普在日本進行國事訪問時表示，美國沒有準備好與中國達成貿易協議，但認為未來某個時候中國和美國絕對會達成很好的貿易協議。中國外交部指出，中美之間在經貿領域的分歧，均要透過友好協商、磋商及談判解決，並堅持磋商必須基於相互尊重及平等互利原則。

英國「硬脫歐」風險上升，英國首相文翠珊(Theresa May)宣布辭職後，最少8名保守黨內資深領袖已表態爭逐首相之位，而其中4名角逐者表示，無論有沒有脫歐協議，英國必然在10月31日離開歐盟。

歐洲議會選舉投票結束，投票率達到50.5%，是20年來新高。親歐陣營成功守着議會控制權，保持三分之二議席；多國的綠黨取得歷來最好的成績，反映年輕選民要求歐洲採取更多行動遏止全球暖化。德國的綠黨取得驚人的兩成得票，躍升成為當地第二大黨。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報58.4美元，跌0.23美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報68.82美元，升0.13美元或0.19%。