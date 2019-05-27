國際財經 即巿股評

上周二(5月21日)美滙指數受美國國債收益率上升及國際關係緊張的擔憂情緒影響重拾漲勢，並重新升破98關口至近一個月新高98.13。另外，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Hayden Powell)亦於上周一(5月20日)表示，目前要確認貿易和關稅對貨幣政策路徑的影響還為時過早，他亦指近期經濟數據指向供應面穩建，暗示聯儲局減息的可能性不大。這令美滙指數居高不下，並於上周四(5月23日)創下兩年高位98.37，倫敦金則同時受到壓制，並一度跌至本月低位1269.38美元，創自5月6日以來的近三周低位。

不過，美國三大股指在上周四晚(5月23日)全部收跌，道瓊斯指數跌接近300點，加上美滙指數由兩年高位回落，帶動倫敦金和避險貨幣上漲。除此之外，歐洲政局不確定性加劇，英國首相文翠珊於上周五(5月24日)正式宣布於6月7日辭去保守黨黨魁及首相職務，連同中美貿易戰、歐盟議會議會改選等不確定因素，使倫敦金再次成為投資者的避險天堂，最高反彈至1287.32美元。

技術分析方面，倫敦金於今天分別突破10天線以及一周高位，並重新升穿下降通道，現正處於1289美元的阻力位之下。由於中美貿易談判局勢持續緊張，倫敦金在如此局面繼續受追棒的可能性十分大，而且有下降通道的頂部支持，未來很可能會繼續上升，並上探1300美元水平。

交易策略方面，我們根據5月20日策略於1272美元建立的倫敦金買盤已於1270美元平倉，虧損2美元。短期內待倫敦金回落至1278-1280美元區域買入，上望1300美元，跌穿1275美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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