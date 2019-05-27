國際財經

歐洲議會選舉結果顯示，親歐派政黨仍佔大多數，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時41分，德國DAX指數報12113點，升102點或0.85%；法國CAC 40指數報5357點，升41點或0.78%；意大利富時MIB指數報20652點，漲276點或1.36%。

道指期貨暫報25681點，升61點。

英國與美國今日為假期，兩地金融市場皆休市。

正在日本訪問的美國總統特朗普，與首相安倍晉三會面時形容，美日關係是歷來最好，又稱雙方正努力解決貿易不平衡問題，可能在8月份就美日貿易方面宣布一些對兩國都非常有利的事情。

英國「硬脫歐」風險上升，英國首相文翠珊(Theresa May)宣布將辭職後，最少8名保守黨內資深領袖已表態爭逐首相之位，而其中4名角逐者表示，無論有沒有脫歐協議，英國必然在10月31日離開歐盟。至於被視為接任大熱人選的前外相約翰遜(Boris Johnson)更稱，如要獲得好協議，英國須準備好無協議脫歐。他此番言論惹起黨內溫和派不滿，分析認為，保守黨內分歧將加劇。

歐洲議會選舉投票結束，投票率達到51%，創20年新高。根據選舉結果初步顯示，全部751個議席中，親歐派政黨仍佔大多數，但極右和民粹主義政黨議席增加，備受關注。至於關注環保議題的綠黨，在今次選舉中取得歷來最好的成績。分析認為，綠黨崛起反映歐洲民眾更重視氣候變化和環保議題，並希望透過選票要求政府採取行動遏止全球暖化，這或改寫歐盟生態。

個股方面，汽車巨擘快意佳士拿(FCA)公布，已向法國汽車大廠雷諾(Renault)董事會提交一份無約束力的信件，建議兩公司業務合併，從而成為全球第三大汽車製造商。消息刺激快意佳士拿在意大利的股價最新漲逾12%；雷諾在法國的股價漲逾11%。

油價個別發展，因市場擔心中美貿易戰可能引發更廣泛的經濟下滑，但石油出口國組織(OPEC)的減產抑制跌勢。紐約原油期貨現時每桶報58.32美元，跌0.31美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報68.73美元，升0.04美元或0.06%。