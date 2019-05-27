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秘魯、哥倫比亞、厄瓜多與玻利維亞總統，對網上零售巨擘亞馬遜(Amazon)獲得「.amazon」網域名稱使用權表達不滿，認為這個名稱指的是地理區域，不該為單一企業所獨佔。

管理IP地址的組織ICANN上周表示，決定繼續處理亞馬遜公司的「.amazon」域名申請要求，並將有30天的公眾諮詢期。

秘魯總統比斯卡拉(Martin Vizcarra)、哥倫比亞總統杜克(Ivan Duque)、厄瓜多總統莫雷諾(Lenin Moreno)及玻利維亞總統莫拉萊斯(Evo Morales)指稱在管理不善的網絡世界下，將攜手保護自己的國家。

這4個位處南美洲亞馬遜地區的國家領袖，在秘魯首都利馬出席安地斯山脈共同體(Andean Community)地區組織會議後，在聯合聲明中表示，ICANN作出這項決定，立下私人商業利益優先於國家公共政策考慮、原住民權益及亞馬遜保育的重大先例。

他們稱，拉丁美洲與加勒比海國家於2013年同意，反對在未經該地區國家許可下，試圖侵佔「亞馬遜」這名稱或涉及其他地理、歷史、文化或自然名稱的行為。

亞馬遜流域的熱帶雨林大半位於巴西，因此巴西也對ICANN的決定感到不滿。

亞馬遜公司未有即時回應查詢。

亞馬遜是於2012年尋求「.amazon」網域名稱的獨家使用權，但秘魯、哥倫比亞、厄瓜多與玻利維亞等亞馬遜流域國家一直反對有關舉措。