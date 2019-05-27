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今日 12:58 中國財經 國際財經

沙地上月再成中國最大原油供應國

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受新建民營煉油廠需求提振，內地上月對沙地原油進口大增43%，後者再度成為中國最大的石油供應國。

中國海關總署數據顯示，中國4月從沙地進口的原油增至630萬噸，相當於每日153萬桶，高於上年同期的每日107萬桶。

中國4月從俄羅斯進口原油612萬噸，相當於每日149萬桶，高於上年同期的每日135萬噸；從伊朗進口324萬噸原油，相當於每日78.91萬桶。

路透引述熟悉情況的人士稱，中國最大的國有煉油企業，中國石油化工集團和中國石油天然氣集團，目前暫停購買5月裝運的伊朗石油。

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