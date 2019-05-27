花旗集團、蘇格蘭皇家銀行和摩根大通在內的5家銀行，就在外滙交易中的串通行為，在澳洲面臨集體訴訟。
Maurice Blackburn律師事務所發表聲明指出，這些銀行串通起來操縱外滙滙率，犧牲澳洲企業和投資者的利益來提高自己的利潤。
聲明指，相關銀行的交易員們使用聊天室，直接相互溝通來協調操縱外滙基準滙率，控制價差定價，並觸發客戶的止蝕訂單和限價訂單。
根據該律師事務所向澳洲聯邦法庭提交的訴狀，瑞銀集團和巴克萊亦被指涉及串通行為。
今日 12:10 國際財經
花旗集團、蘇格蘭皇家銀行和摩根大通在內的5家銀行，就在外滙交易中的串通行為，在澳洲面臨集體訴訟。
Maurice Blackburn律師事務所發表聲明指出，這些銀行串通起來操縱外滙滙率，犧牲澳洲企業和投資者的利益來提高自己的利潤。
聲明指，相關銀行的交易員們使用聊天室，直接相互溝通來協調操縱外滙基準滙率，控制價差定價，並觸發客戶的止蝕訂單和限價訂單。
根據該律師事務所向澳洲聯邦法庭提交的訴狀，瑞銀集團和巴克萊亦被指涉及串通行為。
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