國際財經

歐洲央行(ECB)管理委員會成員兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，儘管歐羅區經濟表現疲弱，但不覺得ECB有需要改變現行貨幣政策。

ECB管委會將於6月5至6日開會，討論是否有需要向歐盟區內銀行，提供第三筆低成本貸款，以刺激經濟。魏德曼認為，歐羅區經濟現時不是處於下行狀態，急須ECB作出回應。

他又認為，產能過剩問題開始逐步獲得解決，相信最終會推動物價上升。歐羅區通脹仍低於2%指標，而且增長放緩。

有可能在11月接替德拉吉出任ECB行長的魏德曼，一向反對量化寬鬆措施。